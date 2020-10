Baudet legt contact met QAnon-gekkies

Lager, lager en dan nóg wat lager, zó rolt Baudet sinds het gedwongen vertrek van Henk Otten. Niemand in Den Haag wil zijn/haar vingers branden aan QAnon-gekken die in een gesloten inrichting thuishoren, zelfs Wilders niet. Niemand, behalve Baudet.

Een nieuwe stip aan de horizon. #Baudet en Freek Jansen leggen contact met Tommy van de Dutch Survivors, pro #QanonArmy en vòòr de hardere kern van demo’s, die gewoon strijd willen #fvd pic.twitter.com/ZWBHL5PeMM — dr. Marina (@mmeeuw) October 6, 2020



‘Tommy’ is Tommy Teeuw, actief voor ‘Dutch Survivors’, een groep die voornamelijk op het open riool FB actief is. Tommy wist eerder al te melden dat Van Haga en Baudet hadden opgeroepen in Den Haag te komen demonstreren tegen de spoedwet die vandaag in de Tweede Kamer besproken wordt.