Virusgeteisem slaat toe in Breda: teststraat GGD vernield

Het virusgeteisem heeft een teststraat van de GGD in Breda beklad en vernield. Volgens burgemeester Paul Depla worden medewerkers van de GGD bespuugd en uitgescholden “door mensen die Corona een sprookje vinden”.

Helaas is onze teststraat in Breda doel van vernielingen. Daarnaast zorgt een aantal mensen voor overlast. De politie is ingeschakeld. Onze excuses voor eventuele vertraging of ongemak. https://t.co/dfsFPzs1F6

— GGD West-Brabant (@GGDWestBrabant) October 24, 2020