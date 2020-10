Goddank: Glenn Greenwald weg bij The Intercept

Journalist Glenn Greenwald is met slaande deuren vertrokken bij The Intercept. Aanleiding was een artikel over Joe en Hunter Biden dat de rest van de redactie (Greenwald was tot gisteren co-redacteur) weigerde te plaatsen. Greenwald betitelde dat als ‘censuur’ en nam met veel misbaar afscheid van het onderzoeksblog.

Als een verrassing komt het vertrek van Greenwald niet. De Amerikaan was ooit een vooraanstaande onderzoeksjournalist, maar is al jaren volledig de weg kwijt. Hij zegt een tegenstander van Trump te zijn, maar wijdt vrijwel nooit kritische woorden aan de Amerikaanse president of de Republikeinse partij. Aan Democraten daarentegen heeft Greenwald de afgelopen jaren letterlijk duizenden kritische tweets gewijd. Dat mag natuurlijk, maar wees dan eerlijk en geef toe dat je Trump steunt.

Door zijn overduidelijke keuze voor Donald Trump kwam Greenwald’s positie bij het links georiënteerde Intercept steeds meer onder druk te staan. Die positie werd onhoudbaar toen hij zich op de inmiddels volledig gedebunkede hoax rond Hunter Biden, de zoon van Joe Biden, stortte. Zelfs het knetterrechtse Fox News wenst zich daar de vingers niet meer aan te branden, maar Greenwald was – en is – ervan overtuigd dat het hele zaakje stinkt. Afgelopen week leverde Greenwald een artikel aan waarin de uit de koker van Steve Bannon afkomstige aantijgingen tegen Hunter Biden nog maar eens werden opgesomd. De redactie van The Intercept vroeg om bewijzen, bewijzen die Greenwald niet had. Toen de redactie het stuk niet wilde publiceren – althans niet in de door Greenwald gewenste vorm – sloeg Greenwald de deur met een knal achter zich dicht.

Vermoedelijk is bij The Intercept niemand rouwig om het vertrek van Glenn Greenwald. Zijn rare capriolen deden de reputatie van het blog geen goed en links is hij – net als zijn vriend Julian Assange – al heel lang niet meer. Als hij dat ooit al geweest is.

Oordeel zelf. Volgens mij heeft de redactie gelijk. De reactie van The Intercept vind je hier.

Uitgelichte afbeelding: By David dos Dantos – mynewsdesk, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36965640