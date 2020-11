Identiteit Q bekend

De identiteit van Q, de ‘grondlegger’ van de extreemrechtse QAnon-complottheorie, is met 99,99% zekerheid bekend. Zoals door velen al werd vermoed is “Q” Jim Watkins, de eigenaar van 4chan, 8chan en 8kun.

De identiteit van Q werd onthuld door niemand minder dan Jim’s liefhebbende zoon Ron, blijkbaar naar aanleiding van een stevige familieruzie. Ron plaatste onderstaande – inmiddels verwijderde post – op Parler, een extreemrechts alternatief voor Twitter: “Ja, Jim heeft al eerder gepost als Q. Val dood, pa”.

Merk op dat dit een verified account is. Hieronder wat nodig is om een account geverifieerd te krijgen:

Dat betekent dat óf Parler gehackt is (nogal onwaarschijnlijk), óf Jim Watkins is Q. Het eerste is overigens bijna net zo leuk als het tweede.

Ron Watkins ontkent inmiddels dat hij ooit een Parler-account heeft gehad, maar dat is weinig geloofwaardig. Niet alleen omdat het een geverifieerd account betreft, maar ook omdat het – voorzichtig uitgedrukt – nogal onwaarschijnlijk lijkt dat hij een geverifieerd account dat zich voor hem uitgeeft en over ruim 4000 volgers beschikt (veel voor Parler) zou laten voortbestaan.

Inmiddels heeft ook vaderlief gereageerd. Geheel conform ieders verwachtingen blijkt het EEN COMPLOT te zijn. Je ruikt de paniek.

Volgens de Q-gelovigen strijdt Donald Trump tegen een ‘deep state’ cabaal van pedofiele Satanaanbidders die in het geheim een wereldwijde handel in kinderen bedrijven. Trump zou (inmiddels al drie jaar) op het punt staan duizenden leden van de cabaal te arresteren, een actie die ‘de Storm’ wordt genoemd.

De theorie dook in 2017 voor het eerst op bij 4chan. Een gebruiker die zichzelf ‘Q’ noemde plaatste berichten waarin hij aankondigde dat Trump binnenkort Hillary Clinton zou arresteren. Daarna volgden er nog veel meer zogeheten ‘q-drops’, de ene nóg krankzinniger dan de andere. In november 2017 verhuisde Q naar 8chan. In 2019 ging 8chan offline, nadat meerdere extreemrechtse terroristen er hun manifesten geplaatst hadden. Q ging eveneens offline, maar dook opnieuw op bij 8kun, Watkins nieuwe platform.

Of de onthulling van de identiteit van Q veel effect zal hebben is nog maar de vraag: de gelovigen hebben teveel geïnvesteerd in hun geloof om er afscheid van te kunnen nemen.

Uitgelichte afbeelding: By XPlayer2x – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=92471124