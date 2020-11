Extreemrechts platform Parler mogelijk gehackt + Update

Op Twitter circuleren hardnekkige geruchten dat de database van Parler, het extreemrechtse alternatief voor Twitter, gehackt is. Van zo’n 5000 accounts zouden de privégegevens binnenkort op straat komen te liggen.

Op Twitter circuleerden de afgelopen 24 uur al berichten dat decdatabase van Parler gehackt zou zijn. Die berichten werden met enige scepsis ontvangen en Parler zelf ontkent de hack. Anderen – waaronder de Ierse kunstenaar Jim Abosch – zeggen dat ze inmiddels bewijzen hebben gezien:

I’ve seen what looks like legit proof of 5000 compromised Parler accounts including DM’s of some well-known figures. Hackers decompiled the app, zero day exploit etc.. I wish I could unsee what I’ve seen. — Kevin Abosch (@kevinabosch) November 24, 2020

Parler werd in 2018 opgericht omdat Twitter (iets) harder op ging treden tegen racistische en antisemitische uitlatingen. Dat was uiteraard tegen het zere been van fascisten conservatieven, al sinds jaar en dag gekende pleitbezorgers van h et verspreiden van nazibagger de VVMU. Een flink aantal bekende rechtsextremisten, waaronder Ted Cruz, heeft inmiddels een account op Parler.

Als (een groot ‘als’) Parler daadwerkelijk gehackt is, wordt het nog leuk. De hackers beschikken dan ook over de DM’s van de gehackte accounts. Die zijn waarschijnlijk een stuk interessanter dan de openbare berichten. Vraag Forum voor Democratie maar eens.

Update: waarschijnlijk gaat het niet om een hack, maar om een lek

Rectificatie: Er is blijkbaar geen hack, maar wel een lek. Het lek is ontdekt door een groep security researchers, waaronder een oud-lid van Anonymous. In de aankomende weken delen zij hun bevindingen. https://t.co/sAH9HLg65phttps://t.co/l5ZSGZFCvX https://t.co/XxcBjUp4IA — Samuel Verschoor 🔻 (@SamuelVerschoor) November 25, 2020

