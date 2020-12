Extreemrechts voert lastercampagne tegen oud-hoofdredacteur Quote

Een Twitterdraadje dat we jullie niet willen onthouden. Sander Schimmelpennick (Quote) schreef een kritische column over de extreemrechtse agitator Wierd Duk en zijn werkgever, de ook in de jaren ’40 – ’45 al volstrekt foute Telegraaf. En toen gebeurde er dus dit:

Twee weken geleden schreef ik deze column in de Volkskrant over de tassendragers en meelopers FvD. Mensen vragen weleens waarom ik daar zo fel over ben, vandaar even een draadje over wat je overkomt als je het waagt deze mensen aan te spreken. https://t.co/Xe1X72OQ7X — Sander Schimmelpenninck (@SanderSchimmelp) December 22, 2020

Allereerst Wierd Duk, de hier alom bekende agitator. Na de column kreeg ik een woest telefoontje van Duk waarin hij beweerde dat hij ‘dingen over mij en vrouwen wist’. Uiteraard een verzinsel. Uiteindelijk verzocht hij mij om een ‘wapenstilstand’. pic.twitter.com/nOgjoZcM1b — Sander Schimmelpenninck (@SanderSchimmelp) December 22, 2020

Dan Bart Nijman, de miserabele krabbelaar van Geenstijl, die maandagavond al zijn onversneden rancune nog maar eens etaleerde met een voor 100% uit laster bestaand stuk. Hij geeft zelfs toe dat ie leugens verspreid. Maargoed, iedereen weet waarom. https://t.co/UFS2iwVjHg — Sander Schimmelpenninck (@SanderSchimmelp) December 22, 2020

Dan Eva Vlaardingerbroek, die stampvoetend beweerde een strafzaak te beginnen wegens smaad omdat ik simpelweg haar hypocrisie en het Youtube-oeuvre van haar Franse vriend benoemde. Niks van gehoord. — Sander Schimmelpenninck (@SanderSchimmelp) December 22, 2020

Tot slot nog de onvolprezen Mediacourant, het medium dat drijft op het uitlokken van gore en lasterlijke comments van trollen. Maandag een nieuw lasterbericht, ditmaal van domrechts-financier Erik de Vlieger en de valse hermelijnvlo Yves Gijrat. — Sander Schimmelpenninck (@SanderSchimmelp) December 22, 2020

Gijrat zou van een andere proleet, Michel Perridon, de zelfbenoemde Rotterdamse Trump, gehoord hebben dat ik iets ‘smerigs’ gedaan zou hebben. Wát wilde Gijrat niet vertellen – omdat er natuurlijk niks te vertellen valt. — Sander Schimmelpenninck (@SanderSchimmelp) December 22, 2020

Stelselmatige en gecoördineerde laster, pogingen je te cancellen en aanvallen via de bevriende roddelpers: het is je eenzame lot als je extreemrechts aanspreekt. Ik ben er fucking klaar mee. — Sander Schimmelpenninck (@SanderSchimmelp) December 22, 2020

Het – inderdaad smerige – artikel in de Mediacourant waar Sander naar verwijst, vind je hier.

Uitgelichte afbeelding: Door DWDD – DWDD, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65704360