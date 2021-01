Wappies en extreemrechtse hooligans willen ondanks verbod vandaag tóch demonstreren in Amsterdam

Vanmiddag om 14.00 uur verzamelen viruswappies, QAnon-gelovigen en extreemrechtse hooligans zich op het Museumplein in Amsterdam, zogenaamd om gezellig samen ‘koffie te drinken’. Een eerder aangekondigde demonstratie werd door de rechter verboden, maar daar laten de bewoners van Wappielonië zich niet door tegenhouden (zeggen ze).

Het zou wel eens onrustig kunnen worden in Amsterdam vandaag. Viruswappies, QAnon-gelovigen en extreem rechts verzamelen om 14:00 op het Museumplein voor een verboden demonstratie tegen het kabinet. De smoes: ze gaan ‘koffie drinken’ op het plein. pic.twitter.com/5DmKMBDkKs

Ook rechts-extremist Tinus zegt te gaan ‘koffie drinken’ in Amsterdam. Interessant, want hij heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf aan z’n broek wegens het bedreigen van burgemeester Jan van Zanen. Ook Omtzigt-belager Danny Vonk heeft trouwens een voorwaardelijke straf. pic.twitter.com/CzVI5wqQ6c

De eerste asociale gekkies druppelden al om 12 uur binnen. De politie kent inmiddels haar pappenheimers:

Oeehhlalalaaa, OnrechtTV is lekker aan het liegen tegen de @Politie_Adam. Ze wordt aangesproken en zegt dat ze er toevallig is en liegt dat ze niks van de demo af weet. Ze heeft de live afgekapt omdat ze haar ID moet tonen en de politie er niet in trapt pic.twitter.com/7tVwVd2UTm

