Inzamelingsactie van MKZ Volkskeuken

Niet alleen reguliere (kleine) ondernemers hebben het moeilijk nu alles plat ligt. Ook voor Volkskeuken MKZ in Amsterdam – onderdeel van de Binnenpret – zijn dit zware tijden. Om het veganistische restaurant open te kunnen houden is MKZ een crowdfundingsactie begonnen. Doneren kan hier. Hieronder de integrale verklaring van MKZ.

Redactie Krapuul

MKZ – Keep the fire burning!

De MKZ is een volkskeuken in Amsterdam die is voortgekomen uit de kraakbeweging en voor weinig geld veganistische maaltijden serveert. Wij draaien volledig op vrijwilligers en eventuele winst geven we weg aan goede doelen.

Sinds de eerste COVID-lockdown in maart zijn we grotendeels gesloten. De MKZ functioneert volledig onafhankelijk, we ontvangen geen subsidies of corona-ondersteuning van de overheid. Dat betekent dat we het afgelopen jaar nauwelijks inkomsten hebben gehad.

We hopen dat we snel weer veilig open kunnen, maar tot die tijd moeten we andere manieren vinden om onze vaste lasten te betalen. Daarnaast willen we een aantal aanpassingen doen aan onze ruimte, waardoor we t.z.t. de MKZ weer op een veiligere manier kunnen openen.

Daarom doen we hierbij een beroep op de solidariteit van iedereen die de MKZ een warm hart toe draagt. Normaal gesproken zijn wij het die geld weggeven, maar nu hebben wij jullie hulp nodig. Iedere donatie is welkom.

Totdat we weer bezoekers kunnen ontvangen zijn we iedere zaterdagavond geopend voor het afhalen van maaltijden. Voor meer informatie, zie: radar.squat.net/en/node/4932

Uitgelichte afbeelding: Door Vincent Steenberg – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4754646