De toverspiegel van Nederland

Laura Basu is verbonden aan de Universiteit Utrecht, is van Britse afkomst met Indiase achtergrond en houdt Nederland, waar ze al jaren woont, een spiegel voor. Ziet Nederland trouwens dat het ook nog koloniën op de Indiase kust heeft gehad? En als grotere buit in die hoek van de wereld: Ceylon, oftewel Sri Lanka? De VOC-mentaliteit bezingen maar wat de VOC eigenlijk uitgespookt heeft, daar hebben we het niet over. Een kijkje in het Engels, maar dat kunt u allemaal goed lezen want Nederlanders beheersen het Engels beter dan de Engelsen zelf, dat is algemeen bekend. (Mag ik wel even zeggen dat GroenLinks niet de “Green Party” is?). Een citaat:

Afriyie en Simons schrijven deze contradictie – endemisch racisme naast een verhit ontkennen van racisme – toe aan het onderwijs en zijn eurocentrische inhoud in het bijzonder, en aan de gangbare cultuur in het algemeen, met inbegrip van Zwarte Piet en standbeelden die mensen als J.B. van Heutsz verheerlijken, die als gouverneur van Atjeh 20.000 Indonesiërs liet vermoorden. Afriyie gebruikt de analogie van de toverspiegel van Sneeuwwitje: “Dit land heeft een spiegel die nog steeds zegt: je ziet er mooi uit, je doet het goed, je bent onschuldig, ga de wereld vertellen hoe ze als jij kan worden.”