Blokkade van de corona brandhaard Vion

Overgenomen van: Sluit Vion

Op dinsdag 30 maart hebben wij de ingang van Vion in Boxtel geblokkeerd en de aanvoer van dieren naar de slachtfabriek stilgelegd. De actie duurde minder dan twee uur en werd beëindigd op last van de burgemeester. Vier activisten werden gearresteerd omdat ze het bevel om zich te verwijderen niet opvolgden.

Aanleiding voor de blokkade was een recente corona uitbraak in het slachthuis. Bijna honderd mensen zijn besmet geraakt in drie weken tijd en dat maakt het slachthuis wederom tot een corona brandhaard. Dit is al de tweede uitbraak in Boxtel, ook in Groenlo en in Duitsland zijn in acht slachtfabrieken van Vion al uitbraken geweest.

Vion speelt Russisch roulette met hun personeel door de vestigingen open te houden. Het is al lang bekend dat afstand houden op het werk en in de krottige woningen niet lukt. Altijd maar weer ontloopt de vleesgigant haar verantwoordelijkheid en wordt ze de hand boven het hoofd gehouden door een onverantwoordelijke overheid. En dit terwijl het doden en consumeren van dieren verre van essentieel is en zelfs bijdraagt aan uitbraken zoals deze.

Wij eisten gisteren dan ook dat Vion per direct sluit, en alle werknemers een goede, veilige en gezonde woonplek verstrekt. Daarnaast moeten de arbeiders gecompenseerd worden. Aangezien Vion 53 miljoen euro winst maakte in 2020, is dit goed te doen. De dividenduitkering naar de aandeelhouders (14 miljoen euro) en de salarissen van de directie (ieder 1,2 miljoen euro per jaar plus een bonus van 6 ton) kunnen worden teruggedraaid.

De directie ging niet op onze eisen in. Daarom voelden wij ons genoodzaakt te blijven zitten. Ondertussen kwamen meerdere trucks aanrijden, vol met varkens op hun dodenrit. Deze trucks werden verderop geparkeerd, waar ze wel vaker langdurig staan te wachten omdat Vion nu eenmaal een mega druk slachthuis is. De burgemeester probeerde ons ook nog de schuld te geven van mogelijke welzijnsproblemen van de varkens die langer moesten wachten op hun gruwelijke slacht… Dit is uiteraard grote onzin. De dieren leven sowieso in een hel, in die mega stallen waar ze vandaan komen is het warmer en benauwder dan dat het nu hier was en ze belanden uiteindelijk allemaal in het slachthuis. Vion blijft verantwoordelijk hiervoor en dat zij 20.000 dieren per dag slachten én medewerkers uitbuiten is nooit goed te praten.

De #VionVier werden gearresteerd en twee activisten zijn zelfs extra lang vastgehouden op het bureau Den Bosch, waar geeneens vegan maaltijden worden verstrekt. Op het moment van schrijven zit een van de activisten nog steeds vast en is overgebracht naar de vreemdelingendetentie in Eindhoven.



En wie gaan er vrijuit? Juist, de directie die 1,8 miljoen euro opstrijkt met moord en uitbuiting…

Foto’s: www.h-eerlijketen.com

Media: Algemeen Dagblad, Omroep Brabant, Hart van Nederland

Uitgelichte afbeelding: slachterij in de VS – Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=539115