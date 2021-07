“Don’t it always seem to go/That you don’t know what you’ve got till it’s gone” – Joni Mitchell

De bloemen van de uitvaart van Peter R. de Vries zijn op verzoek van zijn familie bij het monument van omgekomen vluchtelingen neergelegd. 'Peter R. had veel compassie voor vluchtelingen, hij probeerde de niet geziene mens recht te doen', vertelt pastoor Sjaak de Boer. pic.twitter.com/0HF6lgbDyX — Omroep West (@omroepwest) July 22, 2021

Uitgelichte afbeelding: door DWDD – DWDD, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=64929453