Antiracistische klassieker du jour: Birmingham

De tweede track van Good Old Boys, Randy Newman’s (semi)conceptalbum over het Diepe Zuiden van de VS. De song wordt verteld vanuit het perspectief van Johnny Cutler, een doorsnee witte man uit het Zuiden. Cutler’s beschrijving van zijn leven in Birmingham, Alabama, klinkt idyllisch (We live in a three room house/With a pepper tree/And I work all day in the factory/That’s alright with me), maar tussen de regels door is Newman uiterst kritisch over Cutler en zijn geliefde woonplaats.

Birmingham was tot diep in de jaren ’60 een raciaal gesegregeerde stad, waar zwarte inwoners werden behandeld als derderangsburgers. Een reeks van 50(!) racistisch gemotiveerde aanslagen hadden de stad de weinig benijdenswaardige bijnaam ‘Bombingham’ opgeleverd. Het stadsbestuur o.l.v. de beruchte Bull Connor reageerde met veel geweld op de vreedzame acties en demonstraties van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Honderden mensen werden gearresteerd en door de politie en de KKK mishandeld. Ook Martin Luther King verdween een tijdje achter de tralies in Birmingham. Het absolute dieptepunt werd bereikt toen bij een bomaanslag op een zwarte kerk vier zwarte meisjes om het leven kwamen.

Cutler negeert die in 1974 nog heel recente gebeurtenissen volledig. Mogelijk omdat ze hem onverschillig laten, mogelijk ook omdat ze het beeld van Birmingham dat hij wil schetsen op losse schroeven zouden zetten – lees: hij is bewust bezig de geschiedenis te vervalsen. In het slotcouplet verwijst Newman heel subtiel (en uit de mond van een witte man uit het Diepe Zuiden heel dreigend) naar die gebeurtenissen:

Got a big black dog

And his name is Dan

Who lives in my backyard in Birmingham

He is the meanest dog in Alabam’

Get ‘em Dan

By Bill Hudson, of the Associated Press – http://warhistorian.org/blog1/index.php?entry=entry051117-070016, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=14855173

Got a wife got a family

Earn my livin’ with my hand

I’m a roller in a steel mill

In downtown Birmingham



My daddy was a barber

And a most unsightly man

He was born in Tuscaloosa

But he died right here in Birmingham



[Chorus]Birmingham Birmingham

The greatest city in Alabam’

You can travel ‘cross this entire land

But there’s no place like Birmingham



Got a wife named Mary

But she’s called Marie

We live in a three room house

With a pepper tree

And I work all day in the factory

That’s alright with me

Got a big black dog

And his name is Dan

Who lives in my backyard in Birmingham

He is the meanest dog in Alabam’

Get ‘em Dan

[Chorus]

Uitgelichte afbeelding: de woning van een zwarte activist uit Birmingham na een bomaanslag – By Trikosko, Marion S., photographer. – This image is available from the United States Library of Congress’s Prints and Photographs divisionunder the digital ID ppmsca.03194.This tag does not indicate the copyright status of the attached work. A normal copyright tag is still required. See Commons:Licensing for more information., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3265624