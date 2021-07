Wielercoach Duits Olympisch team naar huis gestuurd na het maken van racistische opmerkingen

Patrick Mostert, de sportief leider van het Duitse wielrenteam in Tokio, wordt naar huis gestuurd omdat hij betrapt is op het maken van racistische opmerkingen.

Tijdens de uitzending van de ARD was te horen hoe Mostert de Duitse renner Nikias Arndt aanspoorde om de Algerijnse renner Azzedine Lagab en Amanuel Ghebreigzabhier uit Eritrea in te halen: “haal die kameeldrijvers in!”.

Mostert is inmiddels diep door het stof gegaan, maar buiten Nederland komt je anno 2021 niet meer weg met dit soort racistische bagger . Alles en iedereen heeft zich van hem gedistantieerd en zijn positie lijkt niet langer houdbaar.

Voor Nederlanders gelden natuurlijk andere regels, tenslotte is dit het land van Pim Fortuyn, Geert Wilders en GeenStijl. Ziehier NOS-verslaggever Jeroen Elshoff:

Witte Nederlanders tegen allochtonen die hier zijn geboren: je bent hier te gast dus gedraag je naar onze normen en waarden en toon respect voor onze taal en tradities!



Witte Nederlanders in een land waar ze zelf daadwerkelijk te gast zijn: https://t.co/xkuJbXdOHR — Hazar (@hazcha_) July 28, 2021 Elshoff zit momenteel in quarantaine omdat hij besmet is met HET virus. Eerder deze week vestigde Elshoff al de aandacht op zich door zich luidkeels te beklagen over het feit dat hij rijst moest eten.

Ook Elshoff is inmiddels diep door het stof gegaan. In Duitsland en Griekenland zou dat niet helpen, maar in Nederland kom je daar probleemloos mee weg:

Gisteren heb ik in een filmpje op Insta geprobeerd een Japanse commentator bij honkbal na te praten. Het is totaal niet mijn intentie geweest om iemand te beledigen of te kwetsen. Daar bied ik mijn oprechte excuses voor aan. Ik heb hem daarom natuurlijk ook direct al verwijderd. — Jeroen Elshoff (@JeroenElshoff) July 29, 2021

