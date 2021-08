Brian May noemt coronawappie Eric Clapton ‘een mafkees’

Het zal je niet zijn ontgaan dat Eric Clapton – net als Van Morrison – full wappie is gegaan. Recentelijk liet de voormalige meestergitarist weten dat hij niet op zal treden in concertzalen waar ongevaccineerden/ongetesten niet worden toegelaten.

Voor Brian May (ex-Queen) aanleiding eens flink uit te halen naar zijn (voormalige) idool:

Ik hou van Eric Clapton, hij is mijn held, maar hij heeft in veel opzichten een heel andere mening dan ik. Hij denkt dat het ok is voor de lol dieren dood te schieten [Clapton is een wapenverzamelaar en een groot voorstander van de plezierjacht], dus we hebben onze meningsverschillen, maar ik blijf hem respecteren [als gitarist]……Sorry, maar ik denk dat antivaxxers mafketels zijn. Er is voldoende bewijs dat vaccins werken. Over het algemeen zijn ze heel veilig gebleken. Medicijnen zullen altijd bijwerkingen hebben, maar zeggen dat vaccins een complot zijn om je te vermoorden, sorry, maar dan ben je wat mij betreft niet goed snik.

Noot: Eric Clapton heeft al sinds Layla uit 1970 geen goede plaat meer gemaakt, dus who cares dat hij concerten cancelt.

