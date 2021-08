Rechts Nederland boos op Mannen In Leren Broeken

Never a dull moment op de twitters, waar reactionair Nederland zich vandaag weer flink in de kaart liet kijken. Want men is helemaal voor de rechten van homo’s zolang men er moslims mee kan slaan, maar die viezeriken moet natuurlijk niet denken dat nu álles maar kan:

Ik mag hopen dat het nooit vanzelfsprekend wordt dat we kinderen tussen een groep halfnaakte mannen in leer zetten. https://t.co/NPDFc5hiRC — Gerjan van den Heuvel (@gerjanvdheuvel) August 10, 2021

Ook Sonny Spek, ex-FVD en nu gemeenteraadslid namens DURF, moet niets hebben van mannen in leren broeken:

Uiteraard kon de Dukster niet achterblijven. Het is allemaal leuk en aardig, maar die homo’s moeten wél hun plaats weten en die is buiten de publieke ruimte. Bescherm Onze Kinderen!

De hypocrisie is zoals gebruikelijk met geen pen te beschrijven:

Tweeluik Hendrik Wakker PVV Urk pic.twitter.com/6hvPBcUyoP — Ina (@InaDijstelberge) August 11, 2021

Kunnen we er wel een betoog van 4000 woorden tegenaan gooien, maar waarom zouden we als Frankie Goes To Hollywood het in 4 minuten weet te zeggen. De song werd door MTV in de ban gedaan, maar dat was in 1985. Bij rechts Nederland is de tijd ergens halverwege de jaren ’80 blijkbaar stil blijven staan.

Uitgelichte afbeelding: Photo by christian buehner on Unsplash