Molotovcocktails door het raam gegooid bij Groninger journalist

Bij journalist Willem Groeneveld, o.a. van het onvolprezen Groninger stadsblad Sikkom, werden in de nacht van woensdag op donderdag molotovcocktails door het raam gegooid. Groeneveld en zijn partner wisten het vuur te blussen en bleven goddank ongedeerd.

Het is niet de eerste keer dat Groeneveld thuis belaagd wordt, eerder vlogen er al stenen door de ruiten nadat vastgoedbeheerder en fietsenrover Havos zijn telefoonnummer en adresgegevens online gegooid had. Groeneveld had enkele kritische artikelen geschreven over de praktijken van Havos Vastgoed, wat hem door eigenaar Hans Vos dus niet in dank werd afgenomen.

Sikkom publiceert regelmatig over het wangedrag van verhuurders en de vastgoedmaffia in Groningen. Dat heeft het blad en de medewerkers al de nodige ellende opgeleverd, maar een molotovcocktail is nog even van een ander niveau dan een steen door je raam, hoe vervelend dat laatste ook is. Poging tot doodslag lijkt me nog het minste.

Bron: Sikkom

