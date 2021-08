Countryklassieker du jour: Coal Miner’s Daughter

Autobiografische song van Loretta Lynn , die daadwerkelijk opgroeide in een straatarm mijnwerkersgezin in Butcher Hollow (Butcher Holler, voor de inwoners), Kentucky. De meeste mijnwerkers werden niet oud. Het werk was zwaar en gevaarlijk en veel mijnwerkers kregen longziekten (het gevreesde black lung). Ook Loretta’s vader haalde de 60 niet. In haar autobiografie zegt Lynn dat haar vader zich letterlijk dood heeft gewerkt om voor zijn gezin eten op tafel te kunnen zetten. Voor vrouwen was het leven al niet veel beter: Mommy scrubbed our clothes on a washboard every day/Why, I’ve seen her fingers bleed.

In interviews heeft Loretta Lynn verklaard dat ze weliswaar het grootst mogelijke respect heeft voor haar ouders en de gemeenschap waarin ze opgroeide, maar weinig behoefte heeft het leven van een mijnwerkersgezin te romantiseren. In werkelijkheid was het allemaal nog nog veel erger dan in de song beschreven wordt: “The song doesn’t tell half of it. If I told the whole story nobody would believe it now anyway”.

Well, I was born the coal miner’s daughter

In a cabin on a hill in Butcher Holler

We were poor, but we had love

That’s the one thing that Daddy made sure of

He shoveled coal to make a poor man’s dollar

My Daddy worked all night in the Van Lear coal mines

All day long in the field hoeing corn

Mommy rocked the babies at night

And read the Bible by the coal-oil light

And everything would start all over come break of morn

Daddy loved and raised eight kids on a miner’s pay

Mommy scrubbed our clothes on a washboard every day

Why, I’ve seen her fingers bleed

To complain, there was no need

She’s smiled in Mommy’s understanding way

In the summertime, we didn’t have shoes to wear

But in the wintertime, we’d all get a brand new pair

From a mail-order catalog

Money made from selling a hog

Daddy always managed to get the money somewhere

Yeah, I’m proud to be a coal miner’s daughter

I remember well the well where I drew water

The work we done was hard

At night, we’d sleep ‘cause we were tired

I never thought of ever leaving Butcher Holler

Well, a lot of things have changed since wayback then

And it’s so good to be back home again

Not much left, but the floor

Nothing lives here anymore

Except the memories of a coal miner’s daughter

