Baudet op zoek naar buitenaards leven

We blijven plichtsgetrouw verslag doen van de geestelijke aftakeling van Thierry Baudet, maar eerlijk gezegd wordt het zo langzamerhand wel een pathetische vertoning. Aan de andere kant: in 1928 dacht iedereen ook dat Adolf Hitler uitgerangeerd was. Misschien maakt Thierry ooit nog eens een vergelijkbare comeback. Hieronder een selectie van Thierry’s meest ridicule/opzienbarende uitspraken:

Fascisten respecteerden privébezit, wat we blijkbaar niet kunnen zeggen van de communist Mark Rutte. Boeiend. Ik vraag me af hoe de Joodse mensen wier bezittingen werden geroofd, hierover zouden denken:

Baudet vergoeilijkt fascisme pic.twitter.com/k1cQZNbixH — Marc Speelman (@marcspeelman) August 21, 2021

Thierry is er ook ontzettend trots op dat hij ‘alle slappe zakken’ uit de partij heeft gejaagd. Met dank aan zijn unieke vermogen conflicten aan te gaan. Waarom zou je bondgenoten willen hebben, nietwaar? Nergens goed voor:

#Baudet Ik denk dat ik, door mijn unieke vermogen om conflicten aan te gaan, alle slappe zakken uit de partij heb gejaagd. #fvd pic.twitter.com/tKpzsodnzd — dr. Marina (@mmeeuw) August 21, 2021

Thierry wil op zoek naar buitenaards leven. Of zoiets. Mits ruimte en en ruimtevaart daadwerkelijk bestaan, want dat is volgens Baudet nog maar de vraag:

Uitgelichte afbeelding: By The X-Files television series, copyright Fox., Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=36691188