Video: doorgesnoven, raaskallende Baudet in de Tweede Kamer

Een totaal doorgesnoven (ja; ik herken een cokegebruiker als ik er een zie) Baudet met een betoog dat kant noch wal raakt. De man is niet in staat een samenhangende zin te produceren. Je kunt van Wilders zeggen wat je wilt, maar die kan dat wél.

Tor! Bitcoin! Maar dit gaat jullie iq te boven. Koekoek! pic.twitter.com/upBo7Epei5 — Alexander Klöpping (@AlexanderNL) September 16, 2021

Zelfs Joost Niemöller kan het inmiddels niet meer aanzien:

Baudet, die zich zonder enige medische opleiding, in de Kamer voordoet als specialist in gentherapie, de fans die hem willoos achterna lopen. Het is een sekte en gewoon niet meer om aan te zien. https://t.co/g8WU8JYfAR — Joost Niemoller (@JoostNiemoller) September 16, 2021

Niemöller verwijst naar een aanvaring tussen Baudet en Nicki Verweij – naast Kamerlid voor JA21 ook arts – waarbij Verweij de vloer aanveegde met de nazileider.

Minimaal 10% van het Nederlandse electoraat bestaat uit imbecielen, dus Baudet zal altijd wel op een zeteltje of vijf kunnen rekenen. Voor burgerlijk rechts is hij als serieuze gesprekspartner echter definitief weggevallen.

Wat helaas niet wil zeggen dat we nu opgelucht adem kunnen halen. Let op Eerdmans. Die is 10 keer intelligenter dan Baudet, zit voor zover ik weet niet aan de coke en weet zich prima te presenteren. In tegenstelling tot Wilders heeft hij ook weinig of geen persoonlijke vijanden in de Kamer. Mogelijk is JA21 zelfs voor een post-Kaag D66 best acceptabel als gesprekspartner. Beide partijen zijn economisch net zo rechts als de VVD, en D66 heeft in Rotterdam bewezen best met cryptofascisten door één deur te kunnen: de partij zat 4 jaar lang samen met Leefbaar Rotterdam in het college.

Uitgelichte afbeelding: By Argv0 – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44743583