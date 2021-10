Wappieadvocaat verliest kort geding: coronapas mag blijven

De coronapas mag blijven. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vanochtend bepaald. De domrechtse wappieadvocaat Bob Maes had een kort geding aangespannen tegen de Staat om de invoering van de pas op te schorten.

Volgens Maes zijn de controles op de QR-codes “onwettig, strafbaar en discriminerend”. De maatregel zou in strijd zijn met de Grondwet en internationale verdragen.

De rechter heeft tot uitgangspunt genomen dat hij/zij zich terughoudend op moet stellen bij de beoordeling van nieuwe maatregelen. Alleen als een wettelijke grondslag ontbreekt of als de Staat in redelijkheid niet voor het gevoerde beleid had kunnen kiezen is er ruimte voor ingrijpen van de rechter.

Voor de coronapas bestaat een wettelijke grondslag en de Staat heeft op begrijpelijke wijze uitgelegd dat het nog steeds noodzakelijk is coronamaatregelen te nemen.

Volgens de rechtbank is er geen sprake van discriminatie:

Het hanteren van het coronatoegangsbewijs is niet in strijd met het discriminatieverbod. Voorshands is niet gebleken dat sprake is van een verschil in behandeling waarvoor geen objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat. Ook maakt het hanteren van het coronatoegangsbewijs geen onevenredige inbreuk op andere grond- en mensenrechten en de AVG. De Staat heeft dus in redelijkheid voor het invoeren van het coronatoegangsbewijs kunnen kiezen.

