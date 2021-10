Hef jezelf op, Café Weltschmerz

RTL-verslaggever Ruud ten Wolde is gisteren op 29-jarige leeftijd overleden aan kanker. Dat maakte zijn familie vandaag bekend op Twitter. Ik kende hem verder niet (kijk zelden tv), maar het is natuurlijk altijd verdrietig als iemand overlijdt, zeker als het iemand betreft die zó jong is.

Ten Wolde werd in mei 2020 ‘schoon’ verklaard, maar afgelopen zomer keerde de kanker terug. De laatste tijd ging hij hard achteruit en de afgelopen weken was Ten Wolde aan zijn bed gekluisterd. Iedereen – inclusief Ten Wolde zélf – wist dat het slechts een kwestie van tijd was.

Na het overlijden van Ten Wolde liet Twitter zich van zijn beste kant zien, het regende steunbetuigingen aan zijn familie. Héél Twitter? Nou, nee. De totaal verrotte, gewetenloze aasgieren van complotkanaal Café Weltschmerz grepen de gelegenheid aan om een kwaadaardige leugen te verspreiden over de rug van iemand die veel te jong is overleden aan kanker:

De ‘bijwerkingen’ waar Weltschmerz naar verwijst, waren de bijwerkingen van de chemokuur en Ten Wolde is overleden aan kanker, maar met feiten houdt men zich in complotkringen traditioneel niet bezig.

Inmiddels hebben de aasgieren de aanstootgevende tweet verwijderd en hun excuses aangeboden. Uiteraard niet omdat ze ergens spijt van hebben, maar omdat ze zijn geschrokken van de reacties:

Je hebt dat tot twee keer toe gedaan, ondanks de waarschuwingen bij de eerste heb je de tweede geplaatst met exact dezelfde strekking. Je hebt geen spijt, je bent gewoon geschrokken van de hoeveelheid reacties. — Emine Uğur (@overlistener) October 10, 2021

Merk op dat het wappievuilnis er zelfs in deze excuustweet nog in slaagt antivaxleugens te verspreiden (‘experimentele vaccins’).

Tijd om korte metten te maken met antivaxxers. Het zijn criminelen die meer doden op hun geweten hebben dan de Siciliaanse Maffia en de Camorra samen. Kwaadaardige stompzinnigheid is in Nederland helaas niet strafbaar, maar we mogen op zijn minst verwachten dat dit soort aasgieren zonder pardon van álle sociale media geflikkerd wordt.

