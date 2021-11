Voorzitter Raad van Toezicht omroep ON! treedt terug

Taco Dankers, de voorzitter Raad van Toezicht van de extreemrechtse hoaxomroep ON! treedt terug.

NRC “onthulde” vanochtend dat Dankers als opperhoofd van het fascistische clubje Gefira zijn dagen vult met het verspreiden van antisemitische hoaxes en complottheorieën.

Grote opwinding op de uiterste rechtervleugel van de twitters, waar een heel leger rechtsextremisten en nazi-apologeten onmiddellijk druk aan de slag ging met het deleten van de eigen gezellige onderonsjes met Gefira. “Onthulde” overigens tussen aanhalingstekens, want antifascisten wisten al veel langer waar ze mee te maken hadden;

Achtergrond van de rare anti-immigratieclub Gefira: https://t.co/mqqoxEXSbl



Wat er niet in staat: Taco Dankers gaf interview aan het neonazistische blaadje Barnes Review. Op https://t.co/8xiDWFp2vi staat tenminste één crypto-antisemitisch artikel. pic.twitter.com/3V44vFGdKP — Ikje Ergens (@rangbyung) February 2, 2018

Tijd voor eerherstel voor Ikje Ergens, die n.a.v. van dergelijke onthullingen over extreemrechts door Wierd Duk en co van Twitter gejaagd werd (“Ikje, je bent gevaarlijk bezig!”).

Het was al snel duidelijk dat Dankert niet te handhaven was. Toen ON! alle verwijzingen naar het Gefira-opperhoofd van de site verwijderde, koos hij eieren voor zijn geld.

Al teveel verschil zal het niet maken. Ongetwijfeld weet men bij ON! wel weer een nieuwe extreemrechtse engnek te vinden die zijn plaats in kan nemen.

