Volendamse racisten vallen vreedzame anti-Zwarte Piet betogers aan

Vreedzame demonstranten tegen Zwarte Piet zijn vandaag in Volendam geslagen en bekogeld met eieren en vuurwerk.

Mevrouw is eieren aan het gooien naar anti-zwarte piet demonstranten in Volendam…#ZwartePietIsRacisme #KOZP pic.twitter.com/h5bO7lTUdr — Frank van der Linde 🔻 (@frankvdlinde) December 4, 2021 Volendam is één van de weinige gemeenten waar Zwarte Piet Sinterklaas nog steeds begeleidt tijdens zijn intocht. Dat zal niemand verbazen, want de gemeente Edam-Volendam is een extreemrechts bolwerk. Bij de verkiezingen in maart dit jaar werd de PVV de grootste partij met 24,3 procent van de stemmen. FVD kwam uit op 8,1 procent en de stropdasfascisten van JA21 haalden 6,6 procent van de stemmen.

De demonstratie was van tevoren niet aangekondigd. Er was een klein groepje agenten aanwezig. Die grepen in eerste instantie niet in. Of dat uit onwil of uit angst voor het extreemrechtse plebs was, is niet duidelijk.

De demonstranten trokken zich terug naar hun bus, waar ze door het plebs belegerd werden. Inmiddels is de bus vertrokken uit Volendam. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.