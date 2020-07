Mega-fritesboete Loyens & Loeff advocaten van 21 miljoen blijft uit het nieuws

De Rechtbank te Rotterdam heeft Loyens & Loeff een megaboete opgelegd van bijna € 21 miljoen schadevergoeding. De voorgangers van dit kantoor hebben namelijk megafouten gemaakt in een zaak rond Farm Frites. Maar slechts twee gespecialiseerde media hebben tot nu toe over de recordboete voor advocaten gepubliceerd,

Wat is er mis aan de Zuidas? Quote kwam keurig als eerste. Het Financieele Dagblad had het kennelijk te druk met … andere dingen. Dat kwam er pas twee dagen na het verschijnen van het vonnis aan toe…. De reguliere algemene kranten, omroepen en websites blijven tot nu toe doodstil. Check het hier met Google.

Het gaat om een zaak van de erfgenamen van Farm Frites-oprichter Gerrit de Bruijne. De boete volgt op ernstige beroepsfouten van de voorganger van Loyens & Loeff (destijds; Loeff Claeys Verbeke). Dit blijkt uit een vonnis van 1 juli 2020 dat pas maandag de 27ste is gepubliceerd. Ook zo’n oponthoud bij zo’n bedrag is heel raar.

De website van de gerechten – vrijwel aan de Zuidas gelegen – vermeldt de zaak ook al nergens in rubrieken ‘opmerkelijk’ of ‘nieuws’.

Farm Frites-eigenaar Gerrit de Bruijne overleed in maart van dit jaar op 86-jarige leeftijd, Hij verhuisde in de jaren negentig met zijn vrouw naar belasting- en corruptieparadijs Curaçao. De Antillen kennen lagere erfrechten, en dat moest De Bruijne miljoenen aan belastingen besparen, aldus het advies van advocaten- en fiscaal advieskantoor Loeff Claeys Verbeke.

Het echtpaar keerde na twee jaar formeel terug naar Nederland. De Belastingdienst legde toen een navordering van bijna honderd miljoen gulden op. De fiscus en ook de rechter meenden dat De Bruijne voornamelijk in Nederland verbleef. Ook werkte hij door als algemeen directeur van Farm Frites, en bezocht hier bovendien zijn tandarts en huisarts, zo bemerkte de rechtbank.

De Bruijne gaf zijn advocaten de schuld van de navordering. Ook meent De Bruijne dat zijn advocaten foute adviezen over een schikking hebben gegeven. Dat stelde ook de rechtbank eerder in 2018 al vast. De Bruijne liet een daardoor een schikkingsaanbod van zo’n 35 miljoen gulden lopen.

In mei 2012 eisten De Bruijne en zijn kinderen 50 miljoen euro schadevergoeding, uiteraard zonder rente en bijkomende kosten. Ze krijgen deels gelijk van de rechtbank in Rotterdam.

In het opmerkelijke vonnis van 27 pagina’s somt de rechtbank keurig de schade op die Loyens & Loeff moet betalen. De Bruijne krijgt ruim € 13,6 miljoen euro, zijn drie kinderen elk € 2,2 miljoen tot € 2,7 miljoen, exclusief rente en bijkomende kosten.