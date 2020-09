Zal de Amerikaanse Senaat benoeming opperrechter steunen?

En zoals ik gisteren al schreef, het blijkt inderdaad dat senator Lindsey Graham geen enkele moeite heeft met het maken van een draai van 180 graden ten opzichte van zijn zeer expliciete stelling in 2016 dat de – niet-bestaande – ‘regel’ dat een rechter voor het Supreme Court in het laatste jaar van een presidentschap niet benoemd zou mogen worden ook later gehandhaafd zou worden.

Helemaal aan het begin van deze video hoort u hem dat zeer helder uitleggen:

En wat heeft Lindsey Graham heden ten dage te melden?

Graham claimed in a string of tweets that “the two biggest changes regarding the Senate and judicial confirmations that have occurred in the last decade have come from Democrats,” adding later: “In light of these two events, I will support President @realDonaldTrump in any effort to move forward regarding the recent vacancy created by the passing of Justice Ginsburg.”(CNN)

Hij legt nog uit dat het volgens hem wel verschil maakt of de president van een andere partij is dan de senaat, daarbij een niet-bestaande clausule toevoegend aan een niet-bestaande regel. Dit is echt van een schaamteloosheid die je zelfs bij politici maar heel zelden ziet. En zoals ik gisteren ook al zei, het is moeilijk vechten daartegen. Men kan iemand dan immers niet meer houden aan wat men ooit gezegd heeft, en als je geen machtsmiddelen ter beschikking hebt kun je alleen maar schuimbekkend toezien hoe men zijn zin doordrukt.

Graham is overigens niet de enige die nu draait met betrekking tot dit specifieke punt van het benoemen van een opperrechter, in feite is het vrijwel de hele Republikeinse fractie in de Senaat, maar hij is wel het opvallendst omdat hij gedurende de campagne van 2016 zo ongeveer de scherpste Republikeinse criticus van Trump was. Hij noemde hem in 2015 nog een “racist, xenophopic religious bigot” en bleek een paar jaar later een geheel andere mening toegedaan te zijn, zoals CNN’s Jake Tapper hier laat zien.

Een wending die ik echter niet verwacht had, zoals u ook in mijn artikel van gisteren kunt lezen, is dat senator Susan Collins van Maine gisteren wel degelijk bevestigd heeft dat ze vindt dat de volgende president pas een rechter mag benoemen.

Collins is in Maine in een zeer nauwe strijd voor haar zetel verwikkeld met de Democratische kandidaat Sara Gideon. Op staatsniveau willen kiezers nog wel eens makkelijker wisselen tussen Republikeinen en Democraten, dus het kan zijn dat zij de afweging heeft gemaakt dat deze positie haar netto meer steun oplevert in Maine tengevolge van die zwevende kiezers.

Dat wordt dan toch nog spannend, want als we ervan uitgaan dat Romney ook tegen zal stemmen, is er nog maar één Republikeinse tegenstander nodig om een benoeming tegen te houden.

(Foto: Martin Falbisoner / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0))