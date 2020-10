Stop onredelijke fotoclaims

De Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten heeft een brandbrief gestuurd naar de minister en de rechtelijke macht. Omdat het lastiger zou zijn voor fotografen om hun auteursrechten te handhaven.

Wij gaan ook een brief sturen. Fotografen en rechtenbeheerders leggen ons, met hulp van juristen, stevige boetes op die ze in eigen zak steken.

Wij

Bloggers, publicisten, websitebouwers en websitebeheerders.

constateren

Dat:

Foto’s met een bot opgespoord worden.

Juristen hiervoor sommatiebrieven sturen.

Er zelden sprake is van opzet.

Het regelmatig geen inbreuk lijkt te zijn.

De gevorderde schade flink opgeklopt wordt.

Rechters deze opgeklopte bedragen toewijzen.

Artikel 1019h Rv de proceskosten doet oplopen.

Vermeende inbreukmakers een rechtszaak proberen te voorkomen en betalen.

De “opbrengst” grotendeels terecht komt bij rechtenbeheerders en juristen.

en verzoeken

Om een onafhankelijke commissie die voor een vast bedrag controleert of er sprake is van een inbreuk en die bepaalt wat een redelijke schadevergoeding voor de fotograaf is.

De fotograaf krijgt zijn schade vergoed en boetes komen terecht bij de overheid.

Voordelen: