Pogingen tot omkoping Witte Huis voor gratie

Het zou je moeten verbazen, verbijsteren, je ogen als schotels moeten doen opensperren bij het lezen ervan: het Witte Huis is benaderd met pogingen tot omkoping voor het verkrijgen van presidentiële gratie. Maar het enige dat ik kan doen is mijn schouders ophalen omdat er geen enkele mate van corruptie is die ik níet verwacht van het vooralsnog huidige Witte Huis.

Wat me overigens wel verbaast is dat het ’t huidige ministerie van justitie van de Verenigde Staten is dat met een onderzoek daarnaar bezig is. Blijkbaar is er toch nog enige onafhankelijkheid van Trump aanwezig daar, zelfs onder de door-en-door corrupte Bill Barr, die het ministerie van justitie zo ongeveer tot Trumps persoonlijke advocatenkantoor omvormde.

Maar wie weet hoe lang geleden Barr al zijn knopen is gaan tellen bij het naderen van het einde van zijn ambtstermijn? Gisteren liet hij immers ook weten dat hij geen bewijs van substantiële stemfraude heeft gezien, daarmee lijnrecht ingaand tegen het dagelijkse, waanzinnige gekrijs per twitter van Trump over dat onderwerp.

Het is in elk geval voorlopig gedaan met Trump, maar nog niet met de Republikeinen en misschien zelfs niet definitief met Trump. Daarom is het essentieel dat de twee senaatszetels in Georgia door de Democraten in januari gewonnen worden, want anders zullen de Republikeinen àlles saboteren, tot aan door hen ongewenste kabinetsbenoemingen toe. Trump moet zo snel mogelijk financieel en juridisch lamgelegd worden om de corruptie van hem en zijn familie definitief uit het bestuur van de Verenigde Staten te snijden.

Het is te hopen dat Biden dat inziet, of dat anders in elk geval zijn nog te kiezen Attorney General dat zal zien, en dat men niet weer gelijk en onvoorwaardelijk met bipartisan gelul over eenheid en verzoening aan komt kakken. Er kan geen verzoening zijn als criminelen als Trump overal mee wegkomen, de woede daarover zal dan blijven bestaan.

