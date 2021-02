Het zijn de onterfden en de noeste werkers die in opstand komen tegen de dictatuur!

De Telegraaf zegt het zelf:

Beleggingsfondsmanager Ansgar John Brenninkmeijer moet donderdagmiddag voor de rechter verschijnen. Het Openbaar Ministerie verdenkt de C&A-telg van openbare geweldpleging in Amsterdam tijdens de coronarellen van zondag 24 januari.

We weten het al van de mislukte staatsgreep van 6 januari in de VS: makelaars, accountants, veel politietypes die hun collega’s te lijf gingen, volksvertegenwoordigers van staten waar de zogenaamde Republikeinen sterk zijn: het zijn de onterfden, de slachtoffers van de globalisering, de door links in de hoek gezette lui die niet gezien worden want Identiteitspolitiek.

De vraag is: adverteert C&A niet in de Telegraaf, dat ze zo’n weggevertje doen met naam en verdere kwalificaties? Of mag C&A trots zijn op het familielid dat zomaar voor de Vrijheid opkomt en zich tegen het knetterlinkse regime in Amsterdam en de al even linkse dictatuur in Den Haag verzet? Vragen, vragen.

En tja, hoe benadert een strafrechter zo’n vent?

“Gisteren bijvoorbeeld. Acht verdachten Museumpleinrellen. Ondernemers, een voetballer. En een telg uit de beroemde C&A-familie. Die laatste kwam in pak. Wat opviel was dat de officier vriendelijk vroeg of de man lang moest wachten.

De rechter wenste hem alle goeds. Nou gebeurt dat wel vaker, maar de andere verdachten moesten ook lang wachten EN zaten in het cellenblok onder de rechtbank. Hen werd niet gevraagd of ze lang moesten wachten.”

Schrijft Chris Klomp.

Ga nou niet meteen “klassejustitie!” roepen. Het recht is voor iedereen gelijk. Gelijk recht voor ongelijken. Mijnheer Brenninkmeijer mag niet dronken op een bankje slapen ’s nachts. Piet Snot ook niet. En mijnheer Brenninkmeijer mag geen stenen gooien naar de politie. Dat mag Jan Lul ook niet. Alleen mogen de heren Snot en Lul op een minder vriendelijke benadering van de rechter rekenen dan Herr Brenninkmeijer.

Gelukkig waren de heren Snot en Lul niet aanwezig bij het rellen op het Museumplein. Die zijn nu eenmaal niet de onterfden in de zin van Ewald Engelen c.s.