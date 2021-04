FBI doet huiszoeking bij Rudy Giuliani

Gisterenochtend werd Rudy Giuliani geconfronteerd met de FBI, die met een huiszoekingsbevel voor zijn deur stond.

Naar alle waarschijnlijkheid gebeurde dit in verband met een onderzoek naar diens activiteiten in Oekraïne, alwaar hij voorafgaand aan de verkiezingen van 2020 op zoek was naar belastende informatie over Joe Biden en diens zoon Hunter. Van belang daarbij is onder andere of hij daarvoor ondersteund is door Rusland (of Oekraïense oligarchen), in welk geval hij als agent voor een buitenlandse mogendheid zou hebben gewerkt zonder dat te melden. Hetzelfde vergrijp waarvoor Michael Flynn vervolgd – en door Trump gepardonneerd – werd.



Hoeveel er nog te vinden was staat te bezien, want Giuliani moet dit aan hebben zien komen aangezien de FBI al in december een verzoek tot huiszoeking had ingediend. Dit werd echter door het destijds aan Donald Trump horige Ministerie van Justitie geblokkeerd.



Overigens werd ook het huis van Victoria Toensing, een advocate die met Giuliani samengewerkt heeft in diens zoektocht naar belastend materiaal over de Bidens, doorzocht.



Hoe dan ook, de dagen van een Minister van Justitie die als de persoonlijke advocaat van de president fungeert zijn voorbij. Huiszoeking doen bij een advocaat, en zeker bij een advocaat van een voormalig president, is geen standaardkwestie en benodigt een zeer solide onderbouwing van de vermoedens van een misdaad èn dat bewijs daarvoor aanwezig zou zijn op de te doorzoeken plek.



Blijkbaar heeft men het huidige ministerie van Justitie deze keer er wel van kunnen overtuigen dat die onderbouwing er is. De Republikeinen zouden er nog wel eens spijt van kunnen krijgen dat ze destijds voorkomen hebben dat Merrick Garland rechter bij het Supreme Court werd.



(Afbeelding: videostill uit https://www.youtube.com/watch?v=3AY5IZR8i7I)