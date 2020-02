Demo: Huizen voor mensen, niet voor winst!

Op 28 maart organiseren wij, een brede internationale coalitie van groeperingen de demonstratie Huizen voor mensen niet voor winst. Of je nu jong bent of oud. Iedereen word geraakt door de wooncrisis. Het is nu tijd om het roer radicaal om te gooien. Huizen voor mensen niet voor de winst!

Wij willen een stad die voor iedereen bereikbaar is. Waar haar bewoners zeggenschap en zekerheid hebben en verzekerd zijn van een permanent en betaalbaar dak boven hun hoofd.

Deze rechten zijn door het gevoerde woonbeleid geenszins een vanzelfsprekenheid en steeds meer een privilege aan het worden. Daarom komen we nu in actie tegen de huurwaanzin, de vermarkting en de flexibilisering van onze huisvesting. Wij roepen iedereen op om solidair te zijn en samen een front te vormen voor onze woontoekomst.

Meld je aan en doe mee. Wij pleiten voor:

– Bouw betaalbare sociale huurwoningen.

– Minder markthuren, meer volkshuisvesting: huren omlaag!

– Stop de verkoop, liberalisering en flexibilisering van sociale huurwoningen.

— Schaf verhuurderheffing af.

– Woonzekerheid voor iedereen.

Dit initiatief word gesteund door de volgende organisaties: