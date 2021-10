Woningnood, Tilburg 30 oktober 14u Zwijsenplein

Wanneer je om de tuin geleid wordt door bemiddelaars zoals BVwonen en de Huissleutel, huizen massaal opgekocht worden door grootschalige organisaties zoals Blackstone, enorme aantallen huurwoningen al jaren verkeren in matige tot slechte omstandigheden, studenten niet gehuisvest kunnen worden, huizen gebruikt worden als handel in plaats van woning, het aantal dak- en thuislozen toeneemt, sociale huurwoningen afnemen terwijl leegstand blijft bestaan, huurders in benarde posities geraken en de huizenprijzen door het dak schieten, is het tijd om een collectieve vuist te maken tegen de schuldigen van dit probleem.

Banken, de overheid en het grootkapitaal hebben decennialang de huizenmarkt ondermijnd. Wij, de door het leenstelsel geraakte student, de hardwerkende onder- en middenklasse die ten opzichte van de bovenklasse alle lasten moeten dragen of zij die op een andere manier geraakt zijn, zijn het beu. Samen kunnen wij een vuist maken en als collectief zullen wij in opstand moeten komen tegen hun onderdrukkende kracht. Zij, die onze meest elementaire en fysische rechten van ons afnemen en zonder gevoel voor een rechtvaardige samenleving, gebruik maken van een corrupte markt. Een markt waar hun minister Stef Blok nog niet al te lang geleden voor naar het buitenland ging, om grote corporaties te werven om huizen in Nederland op te kopen. Het systeem is kapot, het systeem deugt niet en er zijn drastische maatregelen nodig om de situatie te verbeteren. De eerste aanzetten zijn al door onze medestanders gemaakt, zoals tijdens de woonprotesten in Amsterdam, maar er is meer nodig.

Wij van Woningnood Tilburg steunen de woningprotesten in Amsterdam en steunen diens standpunten. Woningnood Tilburg heeft de volgende eisen:

– Meer sociale huurwoningen

– Betere woonomstandigheden

– Meer begeleiding vanuit de gemeente bij het zoeken, vinden en krijgen van een huis

– Huurverlaging

– Woningen mogen na het kopen niet direct worden verhuurd

– Minder macht bij huurbazen en meer macht bij huurders

– Stoppen met het financialiseren van woningen: Huizen zijn geen handelswaar

– Meer goedkope en veilige huurflats

– Stoppen met markt- en staatsgestuurde gentrificatie

Deze strijd gaat om het meest belangrijke wat mensen nodig hebben: een veilige plek waar iemand tot rust kan komen, zekerheid kan hebben, een familie kan krijgen en op een menswaardige wijze warmte, rust, schoonheid en vreugde kan vinden. Daarom is deze strijd het waard om voor te strijden, naast de materiële zaken, is het namelijk ook een strijd waarin wij de waarden van solidariteit, vrijheid, eerlijkheid, rechtvaardigheid, veiligheid en naastenliefde willen beschermen.

Om die reden gaat Woningnood Tilburg op 30 oktober om 14:00 uur samen met iedereen die onze waarde delen, ten strijde door een protestmars door Tilburg te lopen. Sluit je aan en wees onderdeel van een nieuw en rechtvaardig systeem!

Locatie: Zwijsenplein