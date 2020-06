Terwijl rechts de gemeenteraad gijzelt met gezwets demonstreert Amsterdam tegen racisme

Een kongsi van (ultra)rechtse praatjesmakers v/m – VVD, FvD, Partij voor de Ouderen, CDA – meende Halsema het vuur aan de schenen te leggen, zonder zelfs van enige kennis van de wet te kunnen getuigen. Inmiddels demonstreerden volgens de gemeenste zelf 11.500 mensen in Amsterdam-Zuidoost in het Nelson Mandelapark tegen institutioneel racisme.

De demonstratie in het Nelson Mandelapark verloopt gemoedelijk en vreedzaam. De inschatting is dat er ruim 10.000 mensen aanwezig zijn. Er is voldoende ruimte om afstand te kunnen houden. pic.twitter.com/xzeX4O8Mz3

