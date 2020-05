Hoera, KLM mag weer pluimvee vervoeren!

En jawel: het gesjouw met pluimvee over de Atlantische Oceaan is weer begonnen, uiteraard met enthousiaste steun van de Nederlandse regering. Wij hadden even de stiekeme hoop dat de coronacrisis zou leiden tot het faillissement van KLM (en bij voorkeur ook de gedwongen sluiting van Schiphol), maar dat lijkt er helaas niet in te zitten.

Het #Coronavirus stelt ons ook economisch voor enorme uitdagingen. We zetten ons in om samen met Nederlandse ondernemingen en Amerikaanse partners naar oplossingen te zoeken. Bijvoorbeeld dat sinds vandaag transport in de #pluimveesector met KLM vanaf #Atlanta weer mogelijk is. pic.twitter.com/mNLfpwuAkZ — Koosje de Vries (@KoosjeVries) May 1, 2020

Het kapitalisme is natuurlijk altijd al tamelijk irrationeel geweest, maar dit is wel de overtreffende trap van ‘onzinnig’. Hebben we in Nederland echt zó weinig pluimvee dat we kippen moeten importeren uit de VS?

Update: het is nog veel erger dan ik dacht

Ieder jaar worden via Schiphol tientallen miljoenen eendagskuikens getransporteerd. Het '#Dierenhotel Schiphol' wordt gerund door #AirFrance #KLM en #Martinair. 🐤+🛫=💸 pic.twitter.com/s891HfZ54y — Nederlandse Vereniging voor Veganisme (NVV) (@NLvegan) May 4, 2020





Uitgelichte afbeelding: Door Naim Alel – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53723477