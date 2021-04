Jacob en Tina blijven, omdat u het wilt

Het is al vele jaren praktijk om volstrekt willekeurig mensen Nederland uit te zetten naar waar zij niet vandaan komen. Afrika ten zuiden van de Sahara is een vast voorbeeld, soms krijgt de “ontvangende” staat er wat geld bij voor de nieuwe ingezetene. En dat Armeniërs uit Syrië worden uitgezet naar het huidige land met die naam waar ze meestal nooit geweest zijn is niet nieuw of bijzonder. Nederland is bedreven in het aankomen met redenen waarom mensen die dat willen niet in Nederland mogen wonen, ook dat is traditie. Om Jacob en Tina is veel ophef geweest en er zijn in een mum van tijd meer dan 166.000 handtekeningen verzameld. Welnu, zij mogen blijven, wat goed nieuws mag heten – maar structureel verandert er natuurlijk niets en steeds zullen mensen voor de poort van de hel weggehaald moeten worden door middel van handtekeningenacties, hulp bij onderduik of estafettekerkdienst.

Terrasjes, die zijn pas belangrijk.