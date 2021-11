Ik zal het ze nooit vergeven: Sylvana Simons in de Tweede Kamer over het coronabeleid

Nee, ik ben niet bekeerd tot BIJ1, en juist daarom stel ik er prijs op de bijdrage van Sylvana Simons aan het zoveelste coronadebat in de Tweede Kamer hier zoals gepresenteerd door de partij zelf, hier te plaatsen.

De keizer heeft geen kleren aan maar de overgrote meerderheid, ook in de Tweede Kamer, zal het gewaad van het trio Rutte-De Jonge-Grapperhaus luide bewonderen.

Maar die plek aan de eettafel zal leeg blijven.

Ook op Allerzielen had het duo het weer alleen over ziekenhuiscapaciteit en IC-bezetting, niets over de vele duizenden doden.