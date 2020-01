Benut inheemse kennis voor duurzame voedselproductie

Inheemse groepen tellen meer dan 370 miljoen mensen in zeventig landen. Samen maken ze volgens de Verenigde Naties slechts 6 procent van de wereldbevolking uit. Hun voedselsystemen staan echter model voor een divers dieet, innovatie, natuurbeheer en aanpassing. Kennis waar de wereld van kan profiteren als het gaat om klimaatverandering, zo klonk het begin december op het tiende Forum on Food and Nutrition in Milaan.

Mattia Prayer Galletti, technisch specialist in inheemse zaken bij het International Fund for Agricultural Development (IFAD), zei dat inheemse groepen gewend zijn in verbinding te staan met de natuur. Ze begrijpen het concept van duurzaamheid en beschermen natuurlijke hulpbronnen.

