Geert Wilders: alle D66ers zijn junkies

Volgens Geert Wilders zijn D66’ers allemaal junkies. De fascistenleider plaatste gisteren op Twitter een aangepaste versie van het D66-logo:



Aanleiding is het voorstel van D66 harddrugs te legaliseren. Ons lijkt het geen slecht idee, want het is natuurlijk vrij simpel: drugs zorgen ervoor dat mensen zich lekker voelen en zolang dat het geval is zullen er altijd andere mensen zijn die drugs aanbieden. Kun je van alles van vinden, maar zó zit de wereld in elkaar. De door rechts met zoveel enthousiasme gevoerde War on Drugs heeft bijzonder weinig resultaat opgeleverd. Behalve miljoenen doden uiteraard, maar dat interesseert de rechtse deugers helemaal niks.

Overigens ziet het er vooralsnog niet naar uit dat het voorstel van D66 veel kans van slagen heeft. De christelijke partijen zijn tegen drugs (behalve alcohol), want Jezus had geen moeite met drank (Mattheüs 26: 29), maar er staat nergens in de Bijbel dat Hij joints rookte of cocabladeren kauwde. De VVD is doodsbang voor het PVV-plebs mompelt wat over ‘handhaving’ maar zal uiteindelijk wel tégen legalisatie zijn.

Toetje: de bekende wijsgeer Lemmy legt hieronder uit hoe het zit met drugs. Weinig aan toe te voegen.

