Korte blootstelling aan fijnstof verhoogt al risico op hartstilstand

Zelfs een korte blootstelling aan een lage hoeveelheid fijnstof verhoogt al het risico op een hartstilstand. Dat blijkt uit grootschalig onderzoek in Japan. De onderzoekers vragen dringend strengere normen.

“Onze studie ondersteunt recent bewijs dat er geen veilig niveau van luchtvervuiling is”, zegt cardioloog Kazuaki Negishi van de Universiteit van Sydney (Australië), hoofdauteur van de studie.

Zodra we fijnstof binnenkrijgen, is er al een verhoogd risico op hartstilstand. Zelfs een korte blootstelling aan een lage hoeveelheid PM2.5, fijnstof met een diameter van 2,5 micrometer, volstaat al om het risico te doen stijgen.

Voor elke stijging van de fijnstofconcentratie met 10 microgram per kubieke meter stijgt het risico met 1 tot 4 procent.

Europese grenswaarde

De Europese grenswaarden voor PM2.5 bedragen 40 microgram per kubieke meter op jaarbasis en 50 microgram op dagbasis (met maximaal 35 overschrijdingen per jaar). De strengere advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) spreken bij PM2.5 van een jaargemiddelde van 10 microgram en een daggemiddelde van 25 microgram (met maximaal 3 overschrijdingen per jaar).

Het nieuwe onderzoek leert dat meer dan 90 procent van de gevallen van hartstilstand zich voordeed bij PM2,5-niveaus die onder de WHO-richtlijn (en dus ook de Europese grenswaarde) zaten.

Volgens de onderzoekers moeten de internationale fijnstofnormen dan ook dringend worden aangescherpt.

Bijna een kwart miljoen gevallen

Eerder onderzoek was niet consistent, zegt Negishi. Daarom vertrok de nieuwe studie van een steekproef die drie keer groter is dan alle voorgaande studies samen.

De studie richtte zich op Japan, dat uitgebreide gegevens over luchtvervuiling en acute hartproblemen bijhoudt. “We analyseerden bijna een kwart miljoen gevallen van hartstilstand buiten het ziekenhuis en vonden een duidelijk verband met acute luchtvervuiling”, zegt Negishi. Hij spreekt van het grootste onderzoek naar de impact van fijnstof op acute hartproblemen.

Wereldwijd zijn er twee belangrijke bronnen van PM2.5: gemotoriseerd verkeer en bosbranden.

De studie werd gepubliceerd in The Lancet Planetary Health.

– Oorspronkelijk verschenen bij De Wereld Morgen/IPS