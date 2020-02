Chinese studenten in Wageningen bedreigd

Op deze zondag in ons door velen zo graag overwegend blank gewilde land, werden wij na gisteren dit pareltje van onze boreale prachtcultuur te hebben aangetroffen vandaag weer eens geconfronteerd met de acties van bezorgde burgers. Deze keer richtten die de aandacht van alledrie hun hersencellen op de volksgezondheid.

In een flat te Wageningen waar meerdere Chinese studenten wonen, zijn doodsverwensingen op wanden aangebracht en uitwerpselen op de vloer aangetroffen. Uit de teksten valt af te leiden dat de acties in verband gezien moeten worden met de uitbraak van het Coronavirus in China.

Zo kennen we onze landgenoten weer, nietwaar? Als je in serieuze nood komt te verkeren is het steenrijke Nederland echt een van de laatste landen waar je naartoe zou willen vluchten. Men slaat liefst de deur voor je neus dicht, en als je per ongeluk al binnen bent word je om je problemen beschimpt en gemeden. Daar konden Joodse vluchtelingen in de jaren dertig al over meepraten. Mensen die terugkeerden uit de concentratiekampen had men trouwens ook liever niet terug gezien. Syrische vluchtelingen in 2015 hadden maar in een land geboren moeten worden waar geen oorlog gevoerd wordt en nu zijn er dan de Chinezen die enge ziektes meebrengen naar ons kraakheldere Nederlanders (wij wassen zelf overigens onze handen het minst van alle Europeanen na toiletbezoek).

Ik wens u nog een prettige zondag met uw fijne landgenoten toe.