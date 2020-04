Corona: Filippijnse president geeft politie opdracht het vuur te openen op ‘onruststokers’

De Filippijnse president Rodrigo Duterte heeft politie en leger opdracht gegeven mensen die zich niet aan de quarantainevoorschriften houden dood te schieten. Volgens Duterte zijn dat linkse ‘onruststokers’ met wie je geen medelijden hoeft te hebben.

Het eiland Luzon is in lockdown wegens de corona-epidemie. Een aantal bewoners van een armenwijk in Manila ging de straat op omdat men inmiddels letterlijk niets meer te eten heeft. De politie arresteerde 21 mensen omdat ze deelnamen aan een ‘niet toegestane betoging’.

Volgens de betogers hebben ze tijdens de inmiddels twee weken durende lockdown geen voedselpakketten gekregen. Inmiddels zijn ze volledig door hun voedsel heen.

Duterte reageerde op de hem kenmerkende wijze: “Ik geef leger en politie het bevel mensen dood te schieten wanneer de situatie daartoe aanleiding geeft en jullie leven op het spel staat”.

Kadamay, een organisatie die actief is in de Filippijnse slums, zegt dat de bewoners van de sloppenwijken in Manila wanhopig zijn.

Op onrust de kop in te drukken de epidemie te bestrijden heeft Duterte een aantal generaals opgenomen in zijn crisisteam. Volgens de Filippijnse president kan de epidemie het beste bestreden worden met een militaire aanpak.

Bron: ABC News

