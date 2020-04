Farmalobby chanteert minister in coronatijd

Het overheidsbeleid waarmee het coronavirus wordt bestreden heeft als uitgangspunt dat onze gezondheidszorg de enorme extra vraag aan moet kunnen. Toch licht ik één geval toe waar ernstig van het pad is afgeweken.

Midden in de pandemiestorm, op 12 maart, stuurde een aantal lobbybedrijven van de farmaceutische industrie een brief aan toenmalig minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport, VVD) die ik wil typeren als pure chantage.

De brief is ondertekend door de VIG (Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen), ASKA (Associatie van Ketenapotheken), BG Pharma (Bond van groothandelaren in het Pharmaceutisch bedrijf), Bogin (Bond van de Generieke Geneesmiddelindustrie), GLN (Generieke Leveranciers Nederland) en VES (Vereniging Euro Specialité’s).

De timing is cynisch, omdat de samenleving en het ministerie bezig waren de ergste crisis te pareren die Nederland buiten oorlogstijd heeft getroffen.

