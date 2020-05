Ruim 80.000 doden in de VS, maar Trump zwaait zichzelf lof toe voor zijn reactie op de coronacrisis. Andere landen kunnen een voorbeeld nemen aan de fenomenale successen die de VS boekte in de strijd tegen het virus. Een journaliste van Chinees-Amerikaanse afkomst vraagt hem waarom hij van zo’n crisis een wedstrijd met andere landen maakt. Trump reageert als door een adder gebeten: “die vraag moet je aan China stellen!”. Daarna wordt het pas écht huiveringwekkend.