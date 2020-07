Demonstratie Viruswaanzin in Den Haag mag doorgaan

De demonstratie van Viruswaanzin komende zaterdag in Den Haag gaat door. De burgemeester ziet geen reden de demonstratie te verbieden nu er afspraken zijn gemaakt met de organisatie over het handhaven van de coronaregels. Gegarandeerd dat niemand zich daar zaterdag aan houdt, maar vooruit: ook complotgekken hebben in Nederland het recht te demonstreren.

Eind juni wilde Viruswaanzin ook al demonstreren in Den Haag. Dat werd toen verboden omdat het in beide gevallen geen demonstratie, maar een evenement betrof, met dj’s en al. Viruswaanzin trok zich niks aan van het verbod en kwam tóch opdagen. Onder de aanwezigen bevonden zich ook nazihooligans die de gelegenheid aangrepen eens lekker te knokken met de ME.

De dj’s zijn dit keer afwezig en het evenement is ingekort. Over mogelijke besmettingen maakt de organisatie zich geen zorgen, want A corona is een door De Elite verspreide hoax en B tijdens demonstraties van BLM is gebleken dat er buitenshuis nauwelijks besmettingen plaatsvinden. Dat laatste klopt, al moet daarbij opgemerkt worden dat mensen zich tijdens de demonstraties van BLM netjes aan de afstandsregels hielden. De aanhang van Viruswaanzin is meer geneigd een knuffelfestijn te organiseren, vooral na de consumptie van een paar biertjes. Ook over rellen maakt men zich geen zorgen, want Viruswaanzin staat schouder aan schouder met de politie en de hooligans komen vast niet opdagen. Of zo.

