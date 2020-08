Willem Engel: voorlichting over coronamaatregelen op scholen is een vorm van neofascisme

Volgens dansleraar Willem Engel van de extreemrechtse actiegroep Stop Viruswaanzin is het geven van voorlichting op scholen over de coronamaatregelen een vorm van neofascisme. We kid you not.

Voorlichting op scholen doet Engel denken aan de Hitlerjugend en de Bund Deutscher Mädel. Vandaar. Hier het fragment. Willem wil het eigenlijk niet zeggen, maar doet het toch:



Geen vertrouwen in Engel? Moet je wat vaker een kijkje nemen op feesboek. Daar vind je De Waarheid:



Uiteraard kent niet alleen Nederland een leger aan imbecielen, bij de oosterburen kunnen ze er ook wat van. In Berlijn gingen zaterdag zo’n 17000 mensen de straat op om te protesteren tegen de coronamaatregelen. Iets te weinig om écht mee te scoren, dus sloegen extreemdomrechtse Twitteraccounts flink aan het hoaxen: tegen twee uur hadden de fascisten al 300.000 betogers geteld, om 15.00 uur waren het er 800.000 en aan het eind van de dag was het aantal betogers volgens de extreemrechtse hoaxaccounts opgelopen tot 1,3 miljoen.

De veelgedeelde foto die moet aantonen dat de opkomst van de demonstratie in Berlijn dit weekend tegen de coronamaatregelen veel hoger is dan het officiële aantal van 17.000 is eigenlijk een luchtfoto van een festival in Zürich in 2018. pic.twitter.com/MuD16NyKwn — Paul Peeters (@palpeet) August 3, 2020

So geht Propaganda. Lügen mit Bildern. Die Demo trug nicht umsonst den Titel eines Films von Leni Riefenstahl über den Parteitag der NSDAP 1935 „Tag der Freiheit“. pic.twitter.com/Tr2jbiOYaW — Ruprecht Polenz (@polenz_r) August 2, 2020