Facebook verwijdert domrechtse QAnon-complotgroep met 200.000 leden

Facebook lijkt dan eindelijk eens te gaan optreden tegen het domrechtse complotcircus. Gisteren is één van de grootste QAnon-groepen van het platform verwijderd. De groep had zo’n 200.000 leden.

QAnon is een extreemrechtse complottheorie die claimt dat de VS geregeerd wordt door een geheime elite van pedofiele Satanaanbidders. Deze zogeheten ‘Cabal’ beheerst niet alleen de regering, maar ook de media en het bedrijfsleven. Donald Trump voert achter de schermen een oorlog tegen de ‘Cabal’.

Volgens de ‘QAnons’ is het coronavirus een hoax, bedacht door de Cabal om herverkiezing van Donald Trump te voorkomen. Trump staat volgens de gelovigen op het punt de Cabal te ontmantelen en vooraanstaande leden – voorop Hillary Clinton – op te pakken en te executeren.

De QAnons verschillen onderling vaak van mening over de details – het aantal vetes binnen de gemeenschap is allang niet meer te tellen – maar over het bovenstaande zijn ze het in grote lijnen eens.

Het is natuurlijk allemaal te krankzinnig voor woorden, maar de invloed van de QAnon-gekken moet niet onderschat worden. Online zijn ze goed georganiseerd en tenminste 14 Republikeinse kandidaten voor het Congres geloven heilig in de ‘theorie’.

Zoals veel extreemrechtse bewegingen is QAnon in hoge mate afhankelijk van sociale media als Facebook, Twitter en Youtube. Tot voor kort weigerden die platforms actie te ondernemen tegen complotgekkies, maar dat is langzaam aan het veranderen. Inmiddels is Alex Jones van zo ongeveer alle platforms geschopt en Twitter heeft zelfs oppergek Trump een aantal keren beperkingen opgelegd.

Uiteraard leidt dat tot veel verontwaardigd geloei over de VVMU – ook van mensen die beter zouden moeten weten – maar wat mij betreft kunnen sociale media niet hard genoeg optreden tegen levensgevaarlijke gekken die bewust desinformatie verspreiden en daarmee het leven van anderen in gevaar brengen.

