Coronazi demo in Berlijn gaat tóch door

De rechtbank in Berlijn heeft het verbod op de aangekondigde demonstratie tegen de coronamaatregelen van de regering opgeheven. De politie had de demonstratie van een groot aantal ultrarechtse groepen verboden, omdat men vreesde dat ze een gevaar op zou leveren voor de volksgezondheid. De demonstratie kan morgen gewoon doorgaan, zij het onder strenge voorwaarden.

De rechtbank eist dat de organisatie zich aan de coronaregels houdt. Niet alleen dienen de deelnemers de afstandsregels in acht te nemen, de organisatie dient daar ook regelmatig via luidsprekers toe op te roepen. Tamelijk vernederend, uiteraard. Ook dient de organisatie hekken te plaatsen en moeten videoschermen minimaal 300 meter van elkaar verwijderd zijn.

De stad Berlijn gaat bij het Oberverwaltungsgericht (equivalent van Gerechtshof) in beroep tegen het besluit van de rechtbank. Het Oberverwaltungsgericht doet naar alle waarschijnlijkheid nog vandaag uitspraak.

Bij de vorige demo van de extreemrechtse wappies in Berlijn hield niemand zich aan de afstandsregels. De politie greep toen niet in. Dit keer heeft de organisatie een ‘Gezondheidsprotocol’ opgesteld. Uiteraard gaat men zich daar niet aan houden, maar voor de rechtbank was het aanleiding de politie terug te fluiten.

Bij de demo worden zo’n 20.000 mensen verwacht. Onze inschatting: dat wordt matten.

Bron: Der Tagesspiegel

