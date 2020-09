Doodsbedreigingen tegen zorgcentrum na oproep Willem Engel

Het personeel van een woonzorgcentrum in Goirle heeft doodsbedreigingen ontvangen nadat Willem Engel, de voorman van Viruswaarheid, opgeroepen had het centrum te bellen omdat het voor de tweede keer dichtging.

De oproep van Engel – onder meer op Facebook – leidde tot een aantal zeer vervelende telefoontjes waarbij het personeel uitgescholden en bedreigd werd.

Het verzorgingshuis is inmiddels overigens weer open.

De gefrustreerde dansleraar Willem Engel begint zich te ontwikkelen tot een levensgevaarlijke volksmenner. Inmiddels is bekend dat hij ook de grote man is achter de oproep van een aantal influencers (wat wij vroeger ‘bekende Nederlanders’ noemden) ‘niet meer mee te doen‘. Lees: de coronamaatregelen te saboteren en de doden maar voor lief te nemen. Want stel je voor dat je een half jaar niet op vakantie kunt in het buitenland, nietwaar? Dat soort inbreuken op Je Vrijheid, daar wegen een paar duizend dode bejaarden en chronisch zieken niet tegen op.

De extreemrechtse aap komt uit de mouw. BN’ers smeden plannetjes om solidariteit met risicogroepen te saboteren i.s.m. fantast die heult met neonazi’s, mondkapjes vergelijkt met jodensterren en actief een antisemitische complottheorie verspreidt. https://t.co/9N2GK7oOS0 — Jazie Veldhuyzen (@JazieAnthony) September 22, 2020

Bron: De Stentor