Willem Engel publiceert lijst met targets voor zijn gestoorde aanhang

Sekteleider Willem Engel gaat onverdroten door met het opruien van de psychopaten die zijn aanhang vormen. Op Feesboek heeft Engel een nieuwe lijst van doelwitten gepresenteerd, te weten: ziekenhuizen, scholen, kranten en verzorgingshuizen. Willem Engel-des-Doods roept zijn aanhang op die instellingen telefonisch en via de mail te bedreigen en te intimideren. Alles in naam van De Liefde, natuurlijk.

Eerder bedreigde de aanhang van Engel een verzorgingshuis in Goirle. Dat Engel nog vrij rondloopt is eigenlijk een schande. In het verleden verklaarde de gestoorde dansleraar al een aanslag op Rutte gerechtvaardigd te achten. Uiteraard gelooft Engel zijn eigen onzin niet – hij wil gewoon dat zijn danszaal weer open gaat – maar net als Geert Wilders realiseert hij zich dat een aanzienlijk deel van Het Volk uit kwaadaardig, oerdom tuig bestaat dat makkelijk te manipuleren is.

Inmiddels valt dat tuig ook mensen die zich laten testen lastig. Misschien voortaan maar een loden pijp meenemen wanneer je je laat testen. In naam van De Liefde, uiteraard.