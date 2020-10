Extreemrechts viruswappie opgepakt; ruiten ingegooid bij dansschool Willem Engel

Complotwappie Martin Mourik is vanochtend in Wolvega door de politie opgepakt en afgevoerd. Mourik wilde bij de school van zijn zoon demonstreren tegen de mondkapjesplicht, maar stuitte al meteen op een aantal agenten die hem ter plaatse in een dwangbuis stopten afvoerden naar een een verblijfsruimte op het politiebureau.

Enkele andere wappies – waaronder de beruchte schreeuwlelijk Debbie Beekwielder – werden door de politie met zachte hand naar een plein elders in het dorp gedirigeerd.

Beekwielder heeft inmiddels aangegeven actie te zullen voeren bij het gebouw van de LC in Leeuwarden, want MSM.

Debbie Beekwielder gaat een bezoekje brengen aan de Leeuwarder Courant (@lc_nl). Is boos op een verslaggever van die krant die onaardig deed in Wolvega. Is sws een tegenstander van de ‘MSM’. Gaat verder wachten op de vrijlating van Martin Mourik. pic.twitter.com/rkosfwytrU — Hans de Vreij (@hdevreij) October 5, 2020

Mourik is dikke maatjes met de beruchte neonazi Ben van der Kooi en – precies wat je verwacht – een fan van Thierry Baudee:

Ben Vd Kooi Nederlandse Volks Unie is een maatje op Facebook pic.twitter.com/9esadG6I4g — AFA Fryslan (@AFAFryslan) October 5, 2020

De vandaag aangehouden ‘corona-activist’ Martin Mourik speelt af en toe ook voor journalist. Zo interviewde hij onlangs voor de Tweede Kamer Wybren van Haga en Thierry Baudet. De geluidskwaliteit is niet je van het. https://t.co/AGwZBVJLhn, https://t.co/55vRFvyHDf — Hans de Vreij (@hdevreij) October 5, 2020

Meer nieuws van het wappiefront: bij de dansschool van opperwappie Willem Engel (sorry, Micha!) zijn zondagmiddag de ruiten ingegooid. De dader is inmiddels gearresteerd. Willem Engel spreekt er schande van. Volgens hem is allemaal de schuld van de media die een hetze tegen Willem voeren. Media zouden zich volgens de Engel des Doods eens moeten realiseren dat woorden gevolgen (kunnen) hebben: “Het zou mij niet verbazen als de door media verspreide angst en haat mensen in verwarring breng”. Dat Willem zélf opriep zorgcenra en scholen lastig te vallen vergeet hij voor het gemak even.

