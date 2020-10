Grefo-dominee: afschalen kerkbezoek is offer op het altaar van de multiculturele samenleving

Het afschalen van kerkbezoek in tijden van corona is volgens de meeste mensen – atheïsten, christenen, joden en moslims – een kwestie van gezond verstand. Zo denkt de achterban van Kees van der Staaij er echter niet over. Die is van mening dat het een aanval op de joods-christelijke beschaving is en ‘een offer op het altaar van de multiculturele samenleving’. Wat het afschalen van kerkbezoek tijdens een pandemie te maken heeft met de multiculturele samenleving is niet op voorhand duidelijk, maar aan dergelijke details laten dit soort malloten zich maar zelden iets gelegen liggen. Kijk, luister en gruwel:

Refokerken gaan waarschijnlijk niet of nauwelijks afschalen.

Ds. Arie Huijser (@gergem) voelde gisteren bui al hangen #Staphorst. “Solidair zijn met wereld” is “onverantwoord”. “We hebben al zoveel verkwanseld.” En: “Er moet hier wonder gebeuren wil er nog iemand besmet worden.” pic.twitter.com/RWQwCdimLs — Daniël Gillissen (@danielgillissen) October 5, 2020





Uitgelichte afbeelding: Door G.Lanting – Eigen werk, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6795750